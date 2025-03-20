«Ветераны России» объявили войну турецким сериалам

По словам председателя движения Ильдара Резяпова, турецкие сериалы якобы негативно влияют на демографию, так как создают нереалистичный образ мужчины, и россиянки «теряют интерес к нашим кавалерам».

«Турецкие сериалы — это часть идеологической войны за умы, в том числе за наших женщин», - утверждает Резяпов.

Отмечается, что при этом в российских сериалах местные мужчины изображаются алкоголиками, деспотами и неудачниками, а сильные женщины освобождаются от забот, встретив галантного иностранца. По словам Резяпова, это якобы влечет за собой снижение рождаемости и разрушение института семьи в России. Он добавил, что необходимо ввести понятие «деструктивной пропаганды» и обозначить, что она в себя включает, на законодательном уровне.