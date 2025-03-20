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Азербайджанская диаспора обратилась к председателю Европарламента

официоз
Отдел информации
11:27 1236

Aзербайджанские диаспорские организации в Европе обратились к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле.

Как сообщает haqqin.az, письмо подписали эксперт по международному праву Асаф Аскер, живущий и работающий в Германии, председатель Общественного объединения "Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы", главный редактор журнала "Aккорд" Мария Атанасова-Гусейнова, президент Азербайджано-турецкой культурной ассоциации Талех Гурбанов, председатель Молодежной организации "Aзер-Tюрк" Ульвия Джаббарова, руководитель Общества азербайджанской культуры "Натаван"  Лейла Бегим Джафарова, руководитель Общества дружбы Греция- Азербайджан "ГАЛA" Рашид Мамедов, руководитель организации "Объединение культуры, спорта, мышления, солидарности и будущих возможностей азербайджанцев – MAДАНИ" Эмиль Алиев, руководитель организации Land of Fire Фарид Амралиев.

В обращении говорится, что на Азербайджан в очередной раз оказывается давление с требованием освободить находящихся под стражей бывших лидеров и деятелей ликвидированного сепаратистского образования в Карабахе.

Роберта Метсола

Авторы подчеркивают: "Действительно ли Европейский парламент требует от правительства Азербайджана безоговорочного освобождения сепаратистов и террористов, совершивших убийство его граждан? Ведь с 1990-х годов сепаратисты были непосредственно причастны к гибели 30 тысяч азербайджанцев, безжалостно убили 613 мирных жителей в Ходжалы.

Одновременно отмечается, что 20% территорий Азербайджана в течение 30 лет удерживались под оккупацией, что незаконно эксплуатировались, разграблялись и через Армению поставлялись за рубеж его наземные и подземные ресурсы. Кроме того, подчеркивается, что в результате оккупации Азербайджанскому государству был причинен ущерб, исчисляющийся сотнями миллиардов, что путем осуществления политики незаконного расселения в Карабахе были размещены тысячи людей из Ливана, Сирии, Армении и России".

Диаспорские организации сетуют и на бездеятельность Минской группы ОБСЕ в течение 30 лет, что способствовало захватнической политике Армении.

В письме также доводится до внимания, что в годы оккупации ни одна европейская структура не пожелала посетить регион для рассмотрения учиненных армянскими сепаратистами разрушений и их незаконной деятельности. При этом представители данных структур, к примеру, Франк Швабе, выдвигали требование относительно посещения азербайджанских территорий. В таком случае возникает вопрос: почему они не пожелали рассмотреть действия армянских сепаратистов, когда те удерживали Карабах под оккупацией?

В заключение особо подчеркивается, что выдвижение Европейским парламентом требований о безоговорочном освобождении сепаратистских и террористических сил является откровенным неуважением к внутреннему законодательству Азербайджана и международному праву.

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