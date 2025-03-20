Трамп подпишет указ о ликвидации Минобразования

Об этом сообщила газета USA Today, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации Трампа. Информацию подтвердили в пресс-службе Белого дома.

Ожидается, что Трамп подпишет указ на церемонии в Белом доме, где будут присутствовать несколько губернаторов-республиканцев и комиссаров по вопросам образования.

В указе Трамп поручит министру образования Линде Макмэон предпринять «все необходимые шаги» для того, чтобы содействовать закрытию ведомства и «вернуть полномочия в сфере образования штатам». В своем указе Трамп также призовет «обеспечить бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот, на которые рассчитывают американцы».

Чтобы закрыть министерство, Трамп должен заручиться поддержкой Конгресса США, пишет Reuters. У республиканцев 53 места в 100-местном сенате, но для принятия закона о ликвидации агентства необходимо 60 голосов, то есть нужно заручиться поддержкой семи демократов. При этом демократы в сенате, по мнению СМИ, вряд ли поддержат ликвидацию Министерства образования.

Закрытие Минобразования — одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа, он неоднократно называл работу министерства «большой аферой». После того как Трамп вступил в должность президента в январе, министерство сократило штат своих сотрудников почти вдвое — с 4133 до 2183 человек. Генеральные прокуроры около 20 штатов ранее в марте подали иск с требованием запретить Трампу расформировывать министерство и остановить увольнение сотрудников.