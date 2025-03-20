USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране
Новость дня
О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране

Трамп подпишет указ о ликвидации Минобразования

11:30 955

Президент США Дональд Трамп собирается 20 марта подписать указ, начинающий процесс закрытия Министерства образования.

Об этом сообщила газета USA Today, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации Трампа. Информацию подтвердили в пресс-службе Белого дома.

Ожидается, что Трамп подпишет указ на церемонии в Белом доме, где будут присутствовать несколько губернаторов-республиканцев и комиссаров по вопросам образования.

В указе Трамп поручит министру образования Линде Макмэон предпринять «все необходимые шаги» для того, чтобы содействовать закрытию ведомства и «вернуть полномочия в сфере образования штатам». В своем указе Трамп также призовет «обеспечить бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот, на которые рассчитывают американцы».

Чтобы закрыть министерство, Трамп должен заручиться поддержкой Конгресса США, пишет Reuters. У республиканцев 53 места в 100-местном сенате, но для принятия закона о ликвидации агентства необходимо 60 голосов, то есть нужно заручиться поддержкой семи демократов. При этом демократы в сенате, по мнению СМИ, вряд ли поддержат ликвидацию Министерства образования.

Закрытие Минобразования — одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа, он неоднократно называл работу министерства «большой аферой». После того как Трамп вступил в должность президента в январе, министерство сократило штат своих сотрудников почти вдвое — с 4133 до 2183 человек. Генеральные прокуроры около 20 штатов ранее в марте подали иск с требованием запретить Трампу расформировывать министерство и остановить увольнение сотрудников.

Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну?
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну? горячая тема
10:51 2536
В Кеннеди стреляло ЦРУ? Или мафия? А может, кубинцы?
В Кеннеди стреляло ЦРУ? Или мафия? А может, кубинцы? за дело взялся Трамп; все еще актуально
03:11 4545
Трамп доволен «очень хорошими разговорами» с Зеленским и Путиным
Трамп доволен «очень хорошими разговорами» с Зеленским и Путиным
12:06 488
В Турции десятки задержанных
В Турции десятки задержанных
11:43 1286
Армения все еще стреляет по Азербайджану
Армения все еще стреляет по Азербайджану заявление Минобороны
09:37 2370
Кто кого: Вучич или студенты?
Кто кого: Вучич или студенты? о развитии ситуации
02:52 2734
Эрдоган созывает Совбез
Эрдоган созывает Совбез
10:46 2748
Турецкая оппозиция протестует в парламенте
Турецкая оппозиция протестует в парламенте
10:14 2646
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром новость дополнена
10:10 2704
«Дело Имамоглу»: экономике Турции прогнозируют нелегкие времена
«Дело Имамоглу»: экономике Турции прогнозируют нелегкие времена
09:50 2311
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских срочно в номер
04:56 7047

ЭТО ВАЖНО

Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну?
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну? горячая тема
10:51 2536
В Кеннеди стреляло ЦРУ? Или мафия? А может, кубинцы?
В Кеннеди стреляло ЦРУ? Или мафия? А может, кубинцы? за дело взялся Трамп; все еще актуально
03:11 4545
Трамп доволен «очень хорошими разговорами» с Зеленским и Путиным
Трамп доволен «очень хорошими разговорами» с Зеленским и Путиным
12:06 488
В Турции десятки задержанных
В Турции десятки задержанных
11:43 1286
Армения все еще стреляет по Азербайджану
Армения все еще стреляет по Азербайджану заявление Минобороны
09:37 2370
Кто кого: Вучич или студенты?
Кто кого: Вучич или студенты? о развитии ситуации
02:52 2734
Эрдоган созывает Совбез
Эрдоган созывает Совбез
10:46 2748
Турецкая оппозиция протестует в парламенте
Турецкая оппозиция протестует в парламенте
10:14 2646
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром новость дополнена
10:10 2704
«Дело Имамоглу»: экономике Турции прогнозируют нелегкие времена
«Дело Имамоглу»: экономике Турции прогнозируют нелегкие времена
09:50 2311
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских срочно в номер
04:56 7047
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться