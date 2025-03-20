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О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране
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О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране

В Турции десятки задержанных

11:43 1286

В Турции задержали 37 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«В результате операций, проведенных в координации с подразделениями по борьбе с киберпреступностью и безопасности министерства, выявлен 261 аккаунт, в том числе 62 за рубежом, владельцы которых размещали провокационные посты. Задержаны 37 человек», - написал глава МВД республики Али Ерликая в X.

Задержанные дали показания, продолжается работа по задержанию других лиц.

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