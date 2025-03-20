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Налет России на Украину

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В ночь на 20 марта россияне атаковали Украину 171 ударным беспилотником типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО Украины удалось сбить 75 дронов, сообщает командование украинских Воздушных сил.

Согласно информации, 75 «шахедов» сбиты, еще 63 — «локационно потеряны без негативных последствий».

В результате атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области, заявляют украинские военные.

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