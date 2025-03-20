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Трамп доволен «очень хорошими разговорами» с Зеленским и Путиным

12:06 489

Разговоры с президентами России и Украины - это «два очень хороших разговора». Об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью Breitbart News.

По словам Трампа, разговор с Путиным «прошел хорошо». «Затем я говорил с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера (имеет в виду разговор с Путиным – ред.), и моя цель - объединить эти две страны. Тогда мы договоримся о прекращении огня и в конце концов перестанем терять по две тысячи человек в неделю», - заявил Трамп.

Президент США утверждает, что хочет «прекратить огромные выплаты, которые нам необходимо сделать. Я также хочу, чтобы Европа заплатила столько же, сколько и мы, потому что они не смогли сделать этого при Байдене, а Байден никогда не просил об этом, потому что Байден был крайне некомпетентным президентом».

Он отметил «два очень хороших телефонных разговора» и выразил уверенность, «что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое там происходит».

19 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора он и Трамп договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Также сообщалось, что Трамп пообещал Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

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