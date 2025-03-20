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Пашинян поручил восстановить связи с Россией

12:16 764

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил госорганам страны восстановить отношения с Россией, пишет газета «Грапарак».

Издание утверждает, что премьер-министр поручил ведомствам восстановить связи и контакты с российскими коллегами, активно участвовать в совместных мероприятиях в связи с «последними геополитическими изменениями».

Газета утверждает, что это связано с укреплением Россией своих позиций в регионе.

В правящей партии «Гражданский договор» ждут визита Никола Пашиняна в Россию. 14 марта Кремль сообщал, что армянский премьер подтвердил участие в торжествах 9 Мая в Москве.

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