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О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране
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О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране

Экрем Имамоглу дает показания

новость дополнена
12:39 543

Началась процедура допроса 87 задержанных накануне, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которые обвиняются в коррупции, вымогательстве, взяточничестве и мошенничестве при проведении тендеров в муниципалитете Стамбула. Об этом сообщает оппозиционное издание Sözçü.

Среди допрашиваемых также советник Имамоглу - Мурат Онгун, мэр Бейликдюзю Мурат Чалык, мэр Шишли Ресул Эмрах Шахан, певец Эркан Саатчи, которые были задержаны турецкими властями в рамках масштабной операции, инициированной прокуратурой Стамбула.

Sözcü пишет, что решение об аресте Экрема Имамоглу может быть принято 23 марта. Издание отмечает, что в субботу вечером или в ночь на воскресенье Имамоглу и другие фигуранты дела предстанут перед судом в рамках расследования о коррупции и поддержке терроризма.

В случае ареста стамбульского мэра муниципалитет перейдет под внешнее управление, которое возглавит губернатор Стамбула Давут Гюль, утверждает Sözcü.

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