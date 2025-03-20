Экрем Имамоглу дает показания

Началась процедура допроса 87 задержанных накануне, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которые обвиняются в коррупции, вымогательстве, взяточничестве и мошенничестве при проведении тендеров в муниципалитете Стамбула. Об этом сообщает оппозиционное издание Sözçü.

Среди допрашиваемых также советник Имамоглу - Мурат Онгун, мэр Бейликдюзю Мурат Чалык, мэр Шишли Ресул Эмрах Шахан, певец Эркан Саатчи, которые были задержаны турецкими властями в рамках масштабной операции, инициированной прокуратурой Стамбула.