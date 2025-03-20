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В Грузии санкции Евросоюза назвали «объявлением войны»

13:14 1546

Санкции Евросоюза против правительства Грузии — это фактически «объявление войны», сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает телеканал 1TV.

Кобахидзе заявил, что конкретные люди в западных странах хвастались наложенными на власти Грузии санкциями.

По его словам, наложение санкций на премьер-министра и вице-премьера республики означает политический демарш и политическое нападение на страну. Кобахидзе заключил, что наложение санкций на власти Грузии — это на политическом и дипломатическом языке «объявление войны».

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