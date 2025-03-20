Американцы готовы взять украинские АЭС под контроль

«У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями… если для достижения этой цели (урегулирования конфликта) будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями в Украине,— никаких проблем. Мы можем это делать», — сказал Райт в интервью Fox News, добавив, что в администрации Дональда Трампа пока не обсуждают этот вопрос.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре накануне, 19 марта, сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон может помочь Киеву в управлении атомными станциями. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, если бы США владели станциями, то это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.