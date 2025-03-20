Армения откроет погранпункт с Турцией

Армения с 21 по 31 марта откроет пограничный пункт «Маргара» на армяно-турецкой границе для транспортировки гуманитарной помощи в Сирию по суше через территорию Турции.

Соответствующее решение Кабмин Армении принял 20 марта.

Проект разработал аппарат премьера Армении. Там отметили, что его принятие позволит быстрее и с меньшими расходами доставлять грузы в Сирию. В обосновании решения говорится, что речь идет о поддержке армянских общин Сирии.

В последний раз погранпункт открывался с 11 по 17 февраля 2023 года для отправки гуманитарной помощи в Турцию после землетрясения.