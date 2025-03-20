35% инфарктов в Азербайджане – молодые от 35 до 50 лет

По данным ООН, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ежегодно от них умирает около 17,9 миллиона человек. Согласно прогнозам на период с 2025 по 2050 год, рост сердечно-сосудистых заболеваний увеличится на 90,0%, общая смертность - на 73,4%. При этом ожидается, что в 2050 году число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний составит 35,6 млн по сравнению с 20,5 млн в 2025 году. О ситуации c ССЗ в Азербайджане haqqin.az побеседовал с директором НИИ кардиологии, профессором Гюльназ Дадашевой.

- Какое положение с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Азербайджане? - Сердечно-сосудистые заболевания остаются серьезной проблемой общественного здравоохранения в Азербайджане. Наблюдается «омоложение» ССЗ на 10–15 лет, инфаркт миокарда, который раньше редко встречался в возрасте от 35 до 50 лет, теперь встречается в 30–35% случаев в этом возрасте. Согласно статистике Главного центра здравоохранения города Баку, 613 из 901 случая смерти в январе 2024 года были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, что составляет 68% от общего числа случаев смерти. Эти статистические данные распространения и омоложения ССЗ в Азербайджане вызывают серьезную обеспокоенность. Факторами риска являются высокое кровяное давление, «тихий убийца», неправильное питание, малоподвижный образ жизни и повышенный стресс. Современная медицина уделяет особое внимание предотвращению ССЗ, что гораздо легче, чем лечение и реабилитация больного. Инфаркты, ишемическая болезнь сердца, инсульты и другие патологии легче предотвратить, соблюдая простые правила профилактики. Конечно, современная медицина совершила колоссальный прорыв в диагностике и лечении ССЗ, но главным фактором остается создание условий, при которых сердце и сосуды оставались бы здоровыми. - Можете ли вы обрисовать карту ССЗ по регионам страны? - География сердечно-сосудистых заболеваний зависит от множества социальных, экономических, климатических и других факторов. Заболеваемость артериальной гипертензией, например, меняется в разных регионах страны. В районах с высоким уровнем урбанизации, таких как город Баку и Апшеронский полуостров, случаи ССЗ встречаются чаще. Это связано с высоким темпом жизни, привычками питания и высоким уровнем стресса среди городского населения. В то же время заболеваемость ССЗ ниже в сельских районах с более низким уровнем урбанизации, где люди ведут более активный образ жизни и придерживаются натуральных продуктов питания. В горных районах, где люди много ходят пешком и имеют доступ к чистой окружающей среде, наблюдается снижение заболеваемости ССЗ. Наиболее распространенным заболеванием в регионах является артериальная гипертензия. Почти у каждого пятого обследованного было выявлено повышенное артериальное давление. Региональные различия в заболеваемости ССЗ также связаны с доступностью и качеством медицинских услуг. В городах, как правило, есть более современные медицинские учреждения и квалифицированный персонал, в то время как в отдаленных деревнях доступ к медицинской помощи может быть ограничен. Это снижает возможности для ранней диагностики и лечения заболеваний.

- А как ситуация с ССЗ в Карабахском регионе? Люди, которые вернулись в свои города и села, пережили десятилетия стресса и скитаний... - В настоящее время в Карабахском и Восточном Зангезурском регионах проходит масштабное восстановление инфраструктуры и возвращение людей к своим родным очагам. Это не только восстановление инфраструктуры, но и психологическое и физическое восстановление населения, что способствует снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Восстановление традиционного жизненного уклада, улучшение условий жизни и физическая активность положительно влияют на общее состояние здоровья. В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных от оккупации территориях с прошлого года Министерство здравоохранения проводит комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни. За этот период медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Министерства здравоохранения в Джебраильском, Зангиланском, Агдеринском и Лачинском районах, а также в городе Ханкенди проведены кардиологические осмотры населения. Основная цель мероприятия – это оперативное обследование граждан на месте, предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения. Надо отметить, что население Карабахского региона пережило ужасы войны, потерю близких, состояние длительного стресса и неопределенности. Естественно, они были более восприимчивы к сердечно-сосудистым заболеваниям. Среди них больше больных артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, стенокардией, перенесших аортокоронарное шунтирование и ангиопластику. Несомненно, обеспечение лучшими условиями жизни, состояние морально-психологической гармонии, связанной с реализацией мечты о возвращении к родным очагам, физически более активный образ жизни — факторы снижающие риски сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияющие на общее состояние здоровья людей. - В чем заключается профилактика сердечно-сосудистых заболеваний? - Одним из важнейших факторов борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями является пропаганда здорового образа жизни. Так как ССЗ остаются самыми распространенными и смертельными неинфекционными заболеваниями в мире, очень важное место занимают меры профилактики в этой области. В Азербайджане уже проводятся комплексные меры по профилактике ССЗ. Среди основных правил предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний - правильное питание. Необходимо, чтобы человек с детства питался здоровой и сбалансированной пищей. Важно избегать жирных и высококалорийных продуктов, употреблять богатые витаминами фрукты, овощи, морепродукты с омега-3 жирными кислотами. Особое значение в профилактике ССЗ играет физическая активность. Есть такой старый лозунг «бегом от инфаркта». Регулярные занятия спортом, плаванием, прогулками на чистом воздухе поддержат ваше сердце здоровым, а сосуды гибкими. Физическая активность должна быть регулярной, не менее 150 минут средней интенсивности в неделю. Здоровое сердце и особенно сосуды несовместимы с курением и чрезмерным потреблением алкоголя, которые являются одними из существенных факторов, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избавление от этих вредных привычек очень важно для здоровья сердца. Всем людям независимо от региона проживания, профессии, возраста следует научиться управлять стрессом, который способен ускорить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого очень полезна медитация, йога, аутотренинг и т. д. Управлению стрессами и улучшению настроения могут помочь профессиональные психологи, которые владеют методами релаксации. Наконец, очень важно проходить регулярные медицинские осмотры у кардиолога. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и своевременное лечение — это ключевые факторы поддержки сердца и сосудов в здоровом состоянии. У нас в стране созданы все необходимые условия для полноценного обследования сердечно-сосудистой системы и получения квалифицированной кардиологической помощи. Для того чтобы было здоровое сердце, надо регулярно измерять артериальное давление, проверить уровень холестерина, сахара в крови и пр. Проблемы, обнаруженные на ранней стадии, легче поддаются лечению.