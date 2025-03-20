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Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза

14:07 1202

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участия во встрече лидеров Евросоюза (ЕС), которая пройдет в Брюсселе 20 марта.

Об этом пишет турецкая правительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«После визита [в Анкару] премьер-министра Польши [Дональда] Туска существовала вероятность, что Эрдоган отправится на встречу лидеров ЕС, которая пройдет в Брюсселе. Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня», — приводит издание слова источников.

Уточняется, что причиной такого решения турецкие чиновники называют «отсутствие ясности» у европейских чиновников.

На саммите в Брюсселе планируется обсудить конкурентоспособность экономики ЕС, следующий многолетний бюджет объединения, вопросы обороны и ситуацию в Украине.

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