«Трамп привлекает Россию на сторону Америки»

Нет ни дня, когда бы президент Дональд Трамп не кошмарил европейцев экономической войной, затеянной им после своего второго пришествия в Белый дом. Теперь Трамп обложил 200-процентным налогом европейский алкоголь и готовится вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО), которая мешает ему полностью «зачистить» прежние таможенные тарифы. Как известно, в ответ на введенные США тарифы на сталь и алюминий Евросоюз ввел налоги на мотоциклы и другие американские товары. Торговая война Трампа привела к бойкоту американской продукции и отчуждению иностранных туристов. Канадские пенсионеры, привыкшие проводить зиму во Флориде, теперь обращают взоры в Мексику. Во Франции туроператоры сообщают о 25-процентном сокращении числа французских туристов, которые выбрали США для следующего отпуска. Решения Трампа ударили по системе глобальных цепочек поставок, что неудивительно, если учесть, что президент США действует, словно напористый арендодатель, решивший повысить плату квартиросъемщиков.

Известные экономисты предупреждают о неизбежной рецессии американской экономики уже в этом году, о чем свидетельствует падение цен на Нью-Йоркской фондовой бирже. Американские технологические магнаты - владелец Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, глава Facebook Марк Цукерберг и соучредитель Google Сергей Брин, поддержавшие Трампа на выборах, потеряли после его возвращения в Белый дом более 200 миллиардов долларов. Обещанный Трампом «золотой век США» грозит повторением в Америке великой депрессии 30-х годов ХХ века, которая также была связана с глобальной торговой войной США, пытавшихся защитить свою промышленность. О том, чем грозит миру политика 47-го президента США, haqqin.az побеседовал с независимым аналитиком и обозревателем издания Al-Monitor Барин Каяоглу, внештатным научным сотрудником «Инициативы стратегического прогнозирования» при вашингтонском Институте Ближнего Востока (MEI).

- Похоже, в трамповской политике кнута и пряника все уже четко распределено: кнут – Европе и Украине, а пряник – России и Путину. Не кажется ли Вам, что такими темпами США могут вскоре остаться без союзников на Западе? - В американской политической культуре политику, которую проводит сейчас Дональд Трамп, называют изоляционизмом. Хочу напомнить, что периодически Соединенные Штаты как бы закрывались от мира. Та же доктрина Монро, провозгласившая в 1823 году политику унилатерализма, предполагала невмешательство США в дела Европы и одновременно жесткие меры, не дававшие европейским державам вмешиваться в дела Америки. То было время, когда президенты США принимали односторонние решения без учета мнений других государств. В целом же, американский рефлекс действовать в одиночку восходит к 1776 году, когда США стали независимым государством. До этого американцы говорили, что должны создавать не военно-политические союзы, а исключительно торговые отношения с Францией и Испанией, которые должны были помочь им в борьбе за независимость. Но из этого подхода ничего не вышло, и американцы были вынуждены заключить военно-политический союз с Францией, за счет которого они выиграли войну с Великобританией и обрели независимость. - А откуда этот неистовый всплеск миротворчества Трампа в отношениях Киева и Москвы? - ⁠Именно из-за усталости американцев от войны. Байден был вынужден делать такие крошечные шаги в помощи Украине. Тут есть еще один важный для американцев момент - деньги. США влили в Украину порядка 150-175 миллиардов долларов. И Трамп пользуется этим моментом, играя на патриотических чувствах американцев. Дескать, Украина, находящаяся где-то там, за «прекрасным океаном», со стратегической точки зрения не стоит таких денег. - ⁠Похоже, Трамп осознанно рвет отношения с западными союзниками. По его словам, Европейский союз был придуман только для того, чтобы надуть американцев… - ⁠У Трампа нет конкретной стратегии ни по Европе, ни по украинской войне – одно лишь желание и собственное видение того, как сделать Америку вновь великой и богатой. Он думает о сокращении дефицита внешней торговли страны и о ликвидации дефицита федерального бюджета, составившего в 2025 году 1,8 триллиона долларов. По мнению Трампа, для решения этих проблем нужно с чего-то начинать. И в краткосрочном плане прекращение огня в Украине для него — это сокращение расходов США. А в долгосрочной перспективе Трамп хочет решить финансовые вопросы США, сбалансировав торговые отношения с Китаем, поскольку растущая китайская экономика захватывает все новые рынки, а ее компании контролируют многие подотрасли, производящие промежуточную продукцию.

У Китая есть особое преимущество в виде дешевой электроэнергии, рабочей силы, огромных логистических возможностей, гигантских гаваней и торгового флота. Масштабы китайской экономической экспансии и побед в глобальной торговле пугают США. Опасения Трампа в целом понятны: если Китай продолжит в том же духе и торговля с ним не будет сбалансирована, то США разорятся, и вместе с американцами банкротом окажется весь долларовый мир. Вот почему Трамп пытается привлечь Россию на сторону Америки. В каком-то смысле это можно назвать политикой «Киссинджер наоборот». В 60-е годы ХХ века, когда Генри Киссинджер был советником президента Никсона по национальной безопасности, Китай и СССР уже были в очень плохих отношениях. И Киссинджер использовал эту ситуацию в интересах США. «Пусть мы будем в хороших отношениях с Советской Россией, пусть мы будем в хороших отношениях с коммунистическим Китаем, но, главное, чтобы Москва и Пекин были между собой в плохих отношениях» - такова логика Киссинджера. - ⁠Но, строя отношения с Россией, США параллельно расшатывают НАТО… - Украинская война пробудила европейцев, проспавших марш-бросок российских войск в Сербию в 1992 году, фактическую оккупацию молдавского Приднестровья, агрессию в Южную Осетию в 2008 году и аннексию Крыма в 2014 году. И Трамп прав, когда требует от европейцев повысить военные расходы. Россия часто апеллирует договоренностями в Стамбуле, достигнутыми в марте 2022 года. Если посмотреть на текст этого соглашения, то Россия считает себя вправе вмешиваться в вопросы закупки и продажи оружия всех стран Европы, включая Польшу и Турцию. В Москве считают, что именно от России должен зависеть вопрос, будет Турция продавать беспилотники Bayraktar или Anka Украине, Казахстану или Азербайджану. Естественно, ни Турция, ни европейские страны считаться с этим требованием не станут. Но Россия всегда и везде будет вмешиваться в европейские вопросы, которые их совершенно не касаются. - Просчитывают ли в Турции возможность выхода США из НАТО?

- Сейчас этот вопрос волнует все европейские государства. На ближайшую перспективу Европа планирует довести свой военный бюджет, в который также войдет поддержка Украины, до 800 миллиардов долларов. Оборонный бюджет США на 2025 года составляет 895 миллиардов долларов. В среднем оборонные расходы европейских стран НАТО составляют 2 процента ВВП. Есть страны, которые расходуют на оборону больше. К примеру, военный бюджет Турции составляет 4 процента от ВВП, правда, в него включены расходы на жандармерию, службу внешней разведки MİT и прочее. В денежном исчислении бюджет силовиков Турции составляет 40-45 миллиардов долларов. Поскольку собственная оборонная промышленность Турции выросла, то, что Анкара делает для своей обороны за 1 доллар, такие страны, как Италия, Англия или Франция, делают за пять долларов. Поэтому позиции Турции внутри НАТО довольно прочны. В альянсе есть проблемы с военными расходами Италии и Испании, выделяющих на оборону меньше 2 процентов ВВП. Отмечу также, что вопрос повышения расходов на оборону сталкивается с противодействием пророссийски настроенной праворадикальной части европейского общества. К примеру, симпатизирующая Москве немецкая партия «Альтернатива для Германии» получила на последних выборах в Бундестаг 26 процентов голосов и победила христианских демократов в землях Восточной Германии, то есть ровно в границах бывшей ГДР. Есть страны, открыто противодействующие росту военного потенциала ЕС. И это не только Венгрия, Словакия, а та же Италия, где от политиков можно часто слышать, что война в Украине не имеет к итальянцам никакого отношения. В целом же в Европе мы видим сильный контраст настроений от «Украина — это не наша война» до призывов активно помогать Украине в отражении российской агрессии. - ⁠Какими Вы видите дальнейшие действия России, если война в Украине закончится на ее условиях? - ⁠Хуже всего придется Эстонии, Литве, Молдове и Польше. Потому что Россия будет стремиться прорубить коридор в свои анклавы, как она это сделала с оккупированным Крымом. Если война будет остановлена на условиях Кремля, нет ничего, что помешало бы Путину начать очередную войну для захвата новых территорий и открыть сухопутный коридор в Калининградский анклав и мятежное Приднестровье. В России, где НАТО считают дезинтегрированным, недееспособным формальным объединением, уверены, что захватить Сувалковский коридор между Польшей и Литвой будет нетрудно. - Но там ведь прибалты и страны Северной Европы строят мощную линию обороны… - Да, став членами НАТО Финляндия и Швеция действительно много делают, чтобы усилить оборону севера Европы. Но российская тактика безлимитного расходования людских ресурсов, «обкатанная» во время финской кампании, в сражениях Второй мировой войны и теперь в ходе войны в Украине создает эффект «исторической амнезии». В России забыли (или не хотят вспоминать) колоссальные потери Советской армии в финской войне 1939-1940 годов. Зато прекрасно помнят, что в итоге этой войны Советская Россия присоединила к себе финские территории, которые сегодня называет Карелией. Причем не только помнит, но еще и угрожает любимым лозунгом: «Можем повторить!» - ⁠Какой вариант перемирия в Украине предпочтителен для Запада? - Будет трехкилометровая демилитаризованная зона, в которой разместятся иностранные военные. Весьма вероятно, что в разграничении войск примет участие Турция, так как турецкая и российские армии имеют опыт взаимодействия и совместного патрулирования, полученный в Сирии. Там между нашими военными были довольно неплохие отношения. Как известно, Турция уже предложила участие своих военных в миротворческой миссии в Украине. Но Путин, как известно, категорически против размещения в зоне разграничения сил стран НАТО.