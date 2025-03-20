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Что в письме Путина главе Сирии

14:21 543

Президент РФ Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», - рассказал представитель Кремля. 

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