Что в письме Путина главе Сирии
14:21 543
Президент РФ Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», - рассказал представитель Кремля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!