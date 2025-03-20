Критикующим Трампа в Америку вход воспрещен

Французскому ученому отказали во въезде в США, после того как сотрудники иммиграционной службы в аэропорту обнаружили в его телефоне сообщения с критикой американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил министр высшего образования и научных исследований Франции Филипп Батист, передает Le Monde.