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Критикующим Трампа в Америку вход воспрещен

14:27 417

Французскому ученому отказали во въезде в США, после того как сотрудники иммиграционной службы в аэропорту обнаружили в его телефоне сообщения с критикой американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил министр высшего образования и научных исследований Франции Филипп Батист, передает Le Monde.

«Телефон этого исследователя содержал сообщения коллегам, с которыми он состоит в дружеских отношениях, с выражением личного мнения о политике администрации Трампа в области исследований», — пояснил министр.

Ученого обвинили в «выражении ненависти к Трампу, которое можно квалифицировать как терроризм», пишет газета.

Дипломатический источник сообщил журналистам, что инцидент произошел 9 марта. Устройства исследователя — телефон и компьютер — осмотрели в ходе выборочной проверки. Ученый направлялся на конференцию недалеко от Хьюстона по заданию Национального центра научных исследований Франции.

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