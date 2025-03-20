Критикующим Трампа в Америку вход воспрещен
Французскому ученому отказали во въезде в США, после того как сотрудники иммиграционной службы в аэропорту обнаружили в его телефоне сообщения с критикой американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщил министр высшего образования и научных исследований Франции Филипп Батист, передает Le Monde.
«Телефон этого исследователя содержал сообщения коллегам, с которыми он состоит в дружеских отношениях, с выражением личного мнения о политике администрации Трампа в области исследований», — пояснил министр.
Ученого обвинили в «выражении ненависти к Трампу, которое можно квалифицировать как терроризм», пишет газета.
Дипломатический источник сообщил журналистам, что инцидент произошел 9 марта. Устройства исследователя — телефон и компьютер — осмотрели в ходе выборочной проверки. Ученый направлялся на конференцию недалеко от Хьюстона по заданию Национального центра научных исследований Франции.