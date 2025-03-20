Помощники Путина и Трампа созвонились

Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не раскрыв при этом имена участников с российской стороны.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 19 марта провели телефонный разговор, обсуждали состав делегаций на ближайших переговорах.

«Мы своевременно сообщим, кто будет представлять российскую сторону, — сказал Песков. — Пока я не готов этого сделать».

«Вчера об этом (о составе делегаций) шла речь в ходе телефонного разговора Ушакова с Уолтцем», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

19 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что провел телефонный разговор с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Стороны договорились, что их «технические группы» встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня.