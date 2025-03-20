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Силовики пришли с обысками в крупнейшую IТ-компанию России

14:43 499

В московский офис российской IT-компании КРОК нагрянули силовики. Источники ТАСС в оперативных службах сообщили, что там «проводятся обыски, изучается интересующая документация». Что стало поводом для следственных действий, не уточняется.

В самой компании не подтвердили и не опровергли информацию об обысках, заявив, что продолжают работу в штатном режиме и полностью выполняют все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками: «Реализация проектов ведется в рамках договорных обязательств. Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций».

РБК пишет, что сайт «Крока» сейчас недоступен, на нем сказано: «Мы работаем над сайтом. «Крок» скоро вернется, но если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами через социальные сети».

В пресс-службу ГУ МВД России по Москве информация об обысках не поступала.

КРОК — одна из крупнейших IT-компаний в России. Она была основана в 1992 году и специализируется на системной интеграции, Big Data, блокчейне, искусственном интеллекте и машинном обучении. В 2023 году КРОК заняла 25-е место по выручке среди всех российских IT-компаний (32,4 млрд рублей).

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