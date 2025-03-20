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Путин принял приглашение Эрдогана

14:53 374

Владимир Путин принял приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Есть действительно приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение», — сказал Песков, добавив, что сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы.

О приглашении Эрдогана Путину посетить Турцию рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 февраля после встречи с турецким лидером в Стамбуле.

Песков также сказал, что контактов президентов РФ и Турции на текущей неделе не запланировано. «На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, может ли состояться телефонный разговор Путина и Эрдогана, как ранее сообщила турецкая газета Hürriyet.

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