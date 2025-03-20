Наземная операция Израиля в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наземной операции в районе города Рафах на юге сектора Газа.
«За последние несколько часов войска Армии обороны Израиля начали проводить наземную операцию в районе Шабура в Рафахе. В рамках этих операций войска уничтожили ряд террористических объектов», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
«Одновременно войска Армии обороны Израиля продолжают наземные операции в северной и центральной частях Газы», - добавили в ведомстве.
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Израильские военные возобновили наземную операцию в районе города Бейт-Лахия в северной части сектора Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба.
«За последние несколько часов войска Армии обороны Израиля начали проводить наземную операцию вдоль прибрежной полосы в районе Бейт-Лахии на севере сектора Газа. Перед этим были нанесены удары по террористическим объектам ХАМАС и установкам противотанковых ракет в районе Бейт-Лахии», - говорится в заявлении.
В ЦАХАЛ также сообщили, что в течение ночи Израиль атаковал десятки военных объектов ХАМАС по всей территории сектора Газа.
«Ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам террористических целей по всему сектору Газа, включая десятки террористов, военные сооружения, оружие и дополнительную террористическую инфраструктуру, которые представляли угрозу для войск», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям по всему сектору Газа и продолжит действовать против террористических организаций и устранять любую угрозу для граждан Государства Израиль», - добавили в ведомстве.
18 марта Израиль заявил о нанесении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.