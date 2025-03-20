Наземная операция Израиля в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наземной операции в районе города Рафах на юге сектора Газа. «За последние несколько часов войска Армии обороны Израиля начали проводить наземную операцию в районе Шабура в Рафахе. В рамках этих операций войска уничтожили ряд террористических объектов», - говорится в заявлении армейской пресс-службы. «Одновременно войска Армии обороны Израиля продолжают наземные операции в северной и центральной частях Газы», - добавили в ведомстве.

* * * 15:50 Израильские военные возобновили наземную операцию в районе города Бейт-Лахия в северной части сектора Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба. «За последние несколько часов войска Армии обороны Израиля начали проводить наземную операцию вдоль прибрежной полосы в районе Бейт-Лахии на севере сектора Газа. Перед этим были нанесены удары по террористическим объектам ХАМАС и установкам противотанковых ракет в районе Бейт-Лахии», - говорится в заявлении.