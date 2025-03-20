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Американцы пошли навстречу Турции

16:20 1092

США продлили до мая срок исключения Турции из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок российского газа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Срок освобождения от санкций истек 20 марта. Ограничения были введены Минфином США в ноябре 2024 года.

Ранее Bloomberg сообщал о планах министра финансов Турции Мехмета Шимшека запросить продление исключения из санкций у своего американского коллеги Скотта Бессента в ходе телефонного разговора. Беседа состоялась 18 марта.

Помимо Турции временного исключения Газпромбанка из санкций США 20 декабря 2024 года добилась Венгрия.

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