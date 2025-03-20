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Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»

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Границы «русского мира» будут расширяться «во все стороны, а уж там как бог даст и на сколько ресурсов хватит». Так бывший советник президента России Владислав Сурков сказал в интервью французскому L’Express.

«Тут главное — не надорваться. Не схватить слишком тяжелый трофей, который не сможешь унести», — заявил Сурков.

Он уверен, что границ у «русского мира» нет и он везде, куда проникает экономическое, культурное, гуманитарное, военное и идеологическое влияние Москвы: «То есть на всех континентах. Концентрация нашего влияния очень разная в разных регионах, но нигде не нулевая».

«В будущем Запад станет более авторитарным, а Россия менее авторитарной, чем сейчас. Соотношение дисциплины и свободы в наших политических системах сблизится. Пусть и очень нескоро, через конфликты и трагедии, но наверняка США, Европа и Россия достигнут высокого уровня взаимопонимания и взаимодействия», — прогнозирует Сурков и видит в этом процессе «вопрос выживания великой северной цивилизации» на фоне «почти невыносимого демографического давления со стороны юга».

Под термином «русский мир» принято понимать зону культурного, экономического и политического влияния России, замечает РБК.

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