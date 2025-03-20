Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»

Границы «русского мира» будут расширяться «во все стороны, а уж там как бог даст и на сколько ресурсов хватит». Так бывший советник президента России Владислав Сурков сказал в интервью французскому L’Express.

«Тут главное — не надорваться. Не схватить слишком тяжелый трофей, который не сможешь унести», — заявил Сурков.