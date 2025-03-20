Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей

Личные данные более чем 200 человек, в том числе бывших сотрудников Конгресса, Госдепартамента и ЦРУ, попали в открытый доступ из-за публикации рассекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди, сообщает газета The Washington Post.

В материалах содержатся номера социального страхования граждан, многие из которых еще живы, места и даты их рождения и другие персональные сведения.

Отставные госслужащие выступили с критикой небрежного, по их словам, процесса публикации, который может поставить под угрозу их безопасность. По данным издания, многие из тех, чьи номера социального страхования были опубликованы, обратились в банки с просьбой заморозить их счета и кредитные карты.

«Речь идет не только о краже личных данных, но и об угрозах в отношении меня. Мне и в прошлом приходилось обращаться в ФБР из-за угроз, есть опасные психи», - заявил бывший юрист предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Джозеф Дидженова.

По данным источника The New York Times, чиновники, принимая решения о публикации, осознавали, что обнародование 80 тыс. страниц неотредактированных документов из архивов приведет к раскрытию личной информации многих людей. При этом сам процесс подготовки выпуска этого массива информации проходил в спешке.

Во вторник в соответствии с указом Трампа от 23 января Национальное управление архивов и документации США опубликовало рассекреченные материалы по делу об убийстве Джона Кеннеди. Сейчас, по данным ведомства, рассекречено 99% из порядка 5 млн страниц из фондов, посвященных этому преступлению.