USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских
Новость дня
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских

Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей

16:53 276

Личные данные более чем 200 человек, в том числе бывших сотрудников Конгресса, Госдепартамента и ЦРУ, попали в открытый доступ из-за публикации рассекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди, сообщает газета The Washington Post.

В материалах содержатся номера социального страхования граждан, многие из которых еще живы, места и даты их рождения и другие персональные сведения.

Отставные госслужащие выступили с критикой небрежного, по их словам, процесса публикации, который может поставить под угрозу их безопасность. По данным издания, многие из тех, чьи номера социального страхования были опубликованы, обратились в банки с просьбой заморозить их счета и кредитные карты.

«Речь идет не только о краже личных данных, но и об угрозах в отношении меня. Мне и в прошлом приходилось обращаться в ФБР из-за угроз, есть опасные психи», - заявил бывший юрист предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Джозеф Дидженова.

По данным источника The New York Times, чиновники, принимая решения о публикации, осознавали, что обнародование 80 тыс. страниц неотредактированных документов из архивов приведет к раскрытию личной информации многих людей. При этом сам процесс подготовки выпуска этого массива информации проходил в спешке.

Во вторник в соответствии с указом Трампа от 23 января Национальное управление архивов и документации США опубликовало рассекреченные материалы по делу об убийстве Джона Кеннеди. Сейчас, по данным ведомства, рассекречено 99% из порядка 5 млн страниц из фондов, посвященных этому преступлению.

Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей
Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей
16:53 277
Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»
Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»
16:36 815
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки»
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки» Обозреватель Al-Monitor Барин Каяоглу комментирует для haqqin.az
14:07 1896
Израиль возобновил наземную операцию в Газе
Израиль возобновил наземную операцию в Газе
15:50 647
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром обновлено 15:20
15:20 5034
Из кабинета помощника Имамоглу вынесли 2 миллиона манатов
Из кабинета помощника Имамоглу вынесли 2 миллиона манатов видео; обновлено 15:54
15:54 7271
Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза
Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза
14:07 2863
35% инфарктов в Азербайджане – молодые от 35 до 50 лет
35% инфарктов в Азербайджане – молодые от 35 до 50 лет директор НИИ кардиологии в гостях у haqqin.az
13:31 3404
Россия и Украина сближаются… в голове у Трампа
Россия и Украина сближаются… в голове у Трампа главная тема
03:52 4510
В Грузии санкции Евросоюза назвали «объявлением войны»
В Грузии санкции Евросоюза назвали «объявлением войны»
13:14 2437
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну?
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну? горячая тема
10:51 4909

ЭТО ВАЖНО

Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей
Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей
16:53 277
Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»
Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»
16:36 815
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки»
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки» Обозреватель Al-Monitor Барин Каяоглу комментирует для haqqin.az
14:07 1896
Израиль возобновил наземную операцию в Газе
Израиль возобновил наземную операцию в Газе
15:50 647
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром обновлено 15:20
15:20 5034
Из кабинета помощника Имамоглу вынесли 2 миллиона манатов
Из кабинета помощника Имамоглу вынесли 2 миллиона манатов видео; обновлено 15:54
15:54 7271
Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза
Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза
14:07 2863
35% инфарктов в Азербайджане – молодые от 35 до 50 лет
35% инфарктов в Азербайджане – молодые от 35 до 50 лет директор НИИ кардиологии в гостях у haqqin.az
13:31 3404
Россия и Украина сближаются… в голове у Трампа
Россия и Украина сближаются… в голове у Трампа главная тема
03:52 4510
В Грузии санкции Евросоюза назвали «объявлением войны»
В Грузии санкции Евросоюза назвали «объявлением войны»
13:14 2437
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну?
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну? горячая тема
10:51 4909
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться