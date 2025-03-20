Китай казнил канадцев

По данным министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, все казненные имели двойное гражданство. Их личности не разглашаются.

В Китае казнили четырех канадцев по обвинению в контрабанде наркотиков. По заявлению канадских властей, казни произошли ранее в этом году, сообщает Reuters.

По словам Жоли, канадские должностные лица, включая бывшего премьер-министра Джастина Трюдо, пристально следили за делом четырех канадцев и пытались предотвратить казни.

BBC отмечает, что Китай не признает двойного гражданства и занимает жесткую позицию в отношении наркопреступлений. Однако смертная казнь в отношении иностранцев применяется крайне редко.

Сегодня, 20 марта, Министерство иностранных дел Китая заявило, что власти КНР «действовали в соответствии с законом», и имеются «веские и достаточные» доказательства преступлений казненных. В ведомстве подчеркнули: Пекин «полностью гарантировал права и интересы соответствующих граждан Канады», призвав Оттаву уважать «судебный суверенитет Китая».

Представитель посольства Китая в Канаде призвал Оттаву «прекратить делать безответственные заявления, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений между странами после многих лет напряженности».