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Кремль назвал глав российской делегации на переговорах с Америкой

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Представители России и США встретятся в Эр-Рияде 24 марта, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогу телефонного разговора с советником американского президента по нацбезопасности Майком Уолтцем.

Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не называл точной даты и говорил, что переговоры пройдут в Джидде.

«Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике. Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», — заверил Юрий Ушаков.

По его словам, экспертные группы двух стран соберутся для того, чтобы проработать инициативу по безопасности судоходства в акватории Черного моря. В пример он привел «соответствующие пакетные договоренности», заключенные при содействии ООН в июле 2022 года. Тогда Россия, Украина, Турция и ООН согласовали зерновую сделку.

Ушаков также сообщил, что в последние дни неоднократно говорил по телефону с Уолтцем, последний раз вчера, о чем ранее сообщал сам Уолтц.

В украинской разведке Беседу называли «очень проблемным человеком» для Украины. Беседа долгое время возглавлял Пятую службу ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей). По словам экспертов, она отвечает за зарубежную деятельность ФСБ. The Washington Post в августе 2022 года писала, что эта служба планировала вторжение в Украину и докладывала в Кремль, что российские войска украинцы встретят с распростертыми объятиями.

Григорий Карасин — ветеран российской дипломатии, с 2005 по 2019 год в ранге заместителя министра иностранных дел курировал отношения со странами СНГ.

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