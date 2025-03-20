Венгрия не меняет своей позиции

Об этом журналистам на полях проходящей встречи в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита глав государств и правительств Евросоюза по поддержке Украины, его поддержали только 26 стран.

«Заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите», - сказал он.

На экстренном саммите ЕС 6 марта Венгрия отказалась от согласования итогового документа по Украине, так как, в частности, не согласна с принципом Евросоюза по «достижению мира через силу». В результате ЕС приложил к итоговому документу отдельный текст с поддержкой Украины, подписанный 26 странами.

Европейский дипломат также рассказал, что саммит ЕС обсуждает «лучшие способы повлиять на переговорный процесс по Украине, который ведут США».