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Киеву еще один миллиард за счет российских активов

17:46 632

Евросоюз перечислил Украине еще один миллиард евро финансовой помощи, обеспеченной доходами от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 20 марта.

«От ЕС это уже второй транш, обеспеченный доходами от замороженных активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета. В общей сложности по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро», - сообщил Шмыгаль.

Средства будут выделены в виде кредитов, платить по которым Украина будет за счет процентов от замороженных российских активов.

Это очередной транш в рамках исключительной макрофинансовой помощи ЕС Украине, пишет Deutsche Welle. Ранее в этом году ЕС перевел Киеву 3 млрд евро. В целом утвержденная сумма макрофинансовой помощи составляет 18,1 млрд евро, что представляет собой «долю ЕС в кредитной программе «Группы семи», нацеленной на предоставление Украине 45 млрд евро, которые должны быть выплачены за счет доходов от замороженных российских активов», говорится на сайте Еврокомиссии.

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