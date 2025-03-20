Американцы и талибы ведут переговоры

Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в четверг провел встречу с делегацией США в Кабуле. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Афганистана.

«Во время встречи обсуждались двусторонние отношения, освобождение заключенных и консульские услуги для граждан Афганистана в США», — приводит Reuters цитату из сообщения внешнеполитического ведомства.

Как пишет агентство, с американской стороны во встрече участвовали бывший спецпосланник США по делам израильских заложников Адам Боулер, а также бывший спецпредставитель Вашингтона по Афганистану в Кабуле Залмай Халилзад.