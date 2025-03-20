USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских
Новость дня
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских

Американцы и талибы ведут переговоры

17:55 421

Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в четверг провел встречу с делегацией США в Кабуле. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Афганистана.

«Во время встречи обсуждались двусторонние отношения, освобождение заключенных и консульские услуги для граждан Афганистана в США», — приводит Reuters цитату из сообщения внешнеполитического ведомства.

Как пишет агентство, с американской стороны во встрече участвовали бывший спецпосланник США по делам израильских заложников Адам Боулер, а также бывший спецпредставитель Вашингтона по Афганистану в Кабуле Залмай Халилзад.

Шойгу пригрозил Армении
Шойгу пригрозил Армении
18:47 728
Торговая война с США: Европа дала задний ход
Торговая война с США: Европа дала задний ход
18:40 642
Из кабинета помощника Имамоглу вынесли 2 миллиона манатов
Из кабинета помощника Имамоглу вынесли 2 миллиона манатов видео; обновлено 15:54
15:54 10391
В Москве заявили о желании Германии напасть на Россию
В Москве заявили о желании Германии напасть на Россию
18:11 1079
Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей
Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей
16:53 1639
Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»
Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»
16:36 2969
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки»
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки» Обозреватель Al-Monitor Барин Каяоглу комментирует для haqqin.az
14:07 2607
Израиль возобновил наземную операцию в Газе
Израиль возобновил наземную операцию в Газе
15:50 1093
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром обновлено 15:20
15:20 5939
Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза
Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза
14:07 3772
35% инфарктов в Азербайджане – молодые от 35 до 50 лет
35% инфарктов в Азербайджане – молодые от 35 до 50 лет директор НИИ кардиологии в гостях у haqqin.az
13:31 4313

ЭТО ВАЖНО

Шойгу пригрозил Армении
Шойгу пригрозил Армении
18:47 728
Торговая война с США: Европа дала задний ход
Торговая война с США: Европа дала задний ход
18:40 642
Из кабинета помощника Имамоглу вынесли 2 миллиона манатов
Из кабинета помощника Имамоглу вынесли 2 миллиона манатов видео; обновлено 15:54
15:54 10391
В Москве заявили о желании Германии напасть на Россию
В Москве заявили о желании Германии напасть на Россию
18:11 1079
Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей
Вместе с документами о Кеннеди раскрыли персональные данные сотен людей
16:53 1639
Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»
Экс-помощник Путина заявил, что Россия будет расширяться: «Главное – не надорваться»
16:36 2969
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки»
«Трамп привлекает Россию на сторону Америки» Обозреватель Al-Monitor Барин Каяоглу комментирует для haqqin.az
14:07 2607
Израиль возобновил наземную операцию в Газе
Израиль возобновил наземную операцию в Газе
15:50 1093
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром
Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром обновлено 15:20
15:20 5939
Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза
Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза
14:07 3772
35% инфарктов в Азербайджане – молодые от 35 до 50 лет
35% инфарктов в Азербайджане – молодые от 35 до 50 лет директор НИИ кардиологии в гостях у haqqin.az
13:31 4313
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться