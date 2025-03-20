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В Москве заявили о желании Германии напасть на Россию

18:11 1082

Москва будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию Германии, но не намерена нападать на ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Дипломат напомнила о заявлении будущего канцлера, в котором он обвинил Москву в якобы ведении войны против Европы. Захарова отметила, что заявления лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, говорят о желании Германии напасть на Россию. 

«Горячие головы в Берлине и в других европейских столицах должны отдавать себе отчет в том, что Российская Федерация будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности», — заявила представитель МИД.

Напомним, что 13 марта Бундестаг, пока еще заседающий в прежнем составе, рассмотрел законодательную инициативу, предлагающую увеличить расходы на национальную оборону. Берлин намерен как минимум удерживать установленную для стран НАТО планку расходов на оборону в размере 2% ВВП, а в предвыборной программе победившей на недавних выборах ХДС/ХСС прописано, что страна должна увеличить этот показатель до 3%.

В представленном в Бундестаге законопроекте отмечено, что конфликт в Украине изменил ситуацию с безопасностью в Европе. В настоящее время Германия тратит на военные нужды 2,12% ВВП. Окончательное голосование по законопроекту запланировано на 18 марта.

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