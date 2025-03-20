В Москве заявили о желании Германии напасть на Россию
Москва будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию Германии, но не намерена нападать на ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила о заявлении будущего канцлера, в котором он обвинил Москву в якобы ведении войны против Европы. Захарова отметила, что заявления лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, говорят о желании Германии напасть на Россию.
«Горячие головы в Берлине и в других европейских столицах должны отдавать себе отчет в том, что Российская Федерация будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности», — заявила представитель МИД.
Напомним, что 13 марта Бундестаг, пока еще заседающий в прежнем составе, рассмотрел законодательную инициативу, предлагающую увеличить расходы на национальную оборону. Берлин намерен как минимум удерживать установленную для стран НАТО планку расходов на оборону в размере 2% ВВП, а в предвыборной программе победившей на недавних выборах ХДС/ХСС прописано, что страна должна увеличить этот показатель до 3%.
В представленном в Бундестаге законопроекте отмечено, что конфликт в Украине изменил ситуацию с безопасностью в Европе. В настоящее время Германия тратит на военные нужды 2,12% ВВП. Окончательное голосование по законопроекту запланировано на 18 марта.