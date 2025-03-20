Сторонники Имамоглу вышли на улицы Стамбула и Анкары

До нескольких тысяч человек собрались в парке напротив мэрии Стамбула в знак поддержки задержанного в среду мэра мегаполиса Экрема Имамоглу. Акция проходит несмотря на то, что управление губернатора провинции Стамбул запретило любые массовые митинги и шествия.

В митинге участвует большое число молодежи и студентов. Многие люди пришли с флагами Турции, вымпелами оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), которую представляет Имамоглу. Перед собравшимися выступили руководители партии, в частности ее председатель Озгюр Озель, а также мэр Анкары Мансур Яваш.

Периодически толпа начинает скандировать лозунги в поддержку Имамоглу. Акция проходит мирно и при повышенных мерах безопасности. Зона вокруг мэрии и расположенного напротив парка Сарачхане, где собрались люди, полностью огорожена полицейскими барьерами. Для входа внутрь требуется пройти личный досмотр.

В СМИ периодически появляются сообщения, что участников митинга у мэрии Стамбула якобы разгоняют с применением слезоточивого газа. Между тем митинг транслируется в прямом эфире нескольких телеканалов, и очевидных свидетельств противодействия со стороны полиции или участников нет.

Оппозиционная пресса сообщает, что полиция ранее якобы пресекала проход большого числа людей к мэрии, случались небольшие перепалки. Также сообщалось о том, что в ходе нескольких акций протеста на территориях университетских кампусов произошли локальные столкновения с полицией.

В Анкаре группа членов РНП и ее сторонников устроила шествие от центральной площади Кызылай к зданию первого парламента республики в районе Улус. Они несут транспаранты со словами поддержки Имамоглу и скандируют соответствующие лозунги. Отмечается, что в акции приняли участие порядка 1 тыс. человек.