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У бизнеса Имамоглу большие проблемы
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У бизнеса Имамоглу большие проблемы

Сторонники Имамоглу вышли на улицы Стамбула и Анкары

о развитии ситуации
20 мартa 2025, 23:25 5548

До нескольких тысяч человек собрались в парке напротив мэрии Стамбула в знак поддержки задержанного в среду мэра мегаполиса Экрема Имамоглу. Акция проходит несмотря на то, что управление губернатора провинции Стамбул запретило любые массовые митинги и шествия.

В митинге участвует большое число молодежи и студентов. Многие люди пришли с флагами Турции, вымпелами оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), которую представляет Имамоглу. Перед собравшимися выступили руководители партии, в частности ее председатель Озгюр Озель, а также мэр Анкары Мансур Яваш.

Периодически толпа начинает скандировать лозунги в поддержку Имамоглу. Акция проходит мирно и при повышенных мерах безопасности. Зона вокруг мэрии и расположенного напротив парка Сарачхане, где собрались люди, полностью огорожена полицейскими барьерами. Для входа внутрь требуется пройти личный досмотр.

В СМИ периодически появляются сообщения, что участников митинга у мэрии Стамбула якобы разгоняют с применением слезоточивого газа. Между тем митинг транслируется в прямом эфире нескольких телеканалов, и очевидных свидетельств противодействия со стороны полиции или участников нет.

Оппозиционная пресса сообщает, что полиция ранее якобы пресекала проход большого числа людей к мэрии, случались небольшие перепалки. Также сообщалось о том, что в ходе нескольких акций протеста на территориях университетских кампусов произошли локальные столкновения с полицией.

В Анкаре группа членов РНП и ее сторонников устроила шествие от центральной площади Кызылай к зданию первого парламента республики в районе Улус. Они несут транспаранты со словами поддержки Имамоглу и скандируют соответствующие лозунги. Отмечается, что в акции приняли участие порядка 1 тыс. человек.

* * * 18:20

Студенты различных университетов Турции проводят акции протеста в поддержку задержанного накануне оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Мухаррем Индже, политик и председатель турецкой Партии Отчизны, экс-кандидат в президенты на президентских выборах 2023 года, также присоединился к маршу студентов Галатасарайского университета. Индже сообщил, что посетил семью Экрема Имамоглу.

Также сообщается, что между правоохранителями и протестующими произошли столкновения.

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