Зеленский о новых переговорах с США

Украина планирует новую встречу с американской командой. Она должна состояться в следующий понедельник в Саудовской Аравии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Будут присутствовать наши технические команды. Я так понимаю, структура такова, что сначала состоится встреча Украины с США, а затем, как отмечали американские партнеры, в рамках действующей дипломатии - США с Россией», - пояснил Зеленский.

Он также отметил, что возможен такой вариант, что это будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику.

Напомним, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».

18 марта состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. После переговоров было объявлено, что Россия согласилась на 30 дней остановить удары по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от ударов по энергетике.