Полякам порекомендовали запастись едой, водой и лекарствами

Граждане Польши должны сделать аварийные запасы как минимум на три дня автономной жизни, заявил заместитель министра внутренних дел республики Веслав Лесникевич.

«Нужно быть готовым как минимум к трем дням выживания без помощи государственных структур. Пусть у вас будет запас воды, необходимых лекарств, средств гигиены, продуктов питания, источник света, который может работать без электросети», — сказал Лесникевич.

Замминистра также порекомендовал иметь с собой транзисторные радиоприемники, «которые временами могут быть единственным средством для получения сообщений».

Он добавил, что гражданская оборона подразумевает не только помощь со стороны государства, но и готовность граждан самостоятельно противостоять угрозам.

Замминистра отметил, что защиту населения Польши в случае стихийных бедствий или войны готовы обеспечить 16 тыс. добровольных местных пожарных команд и 5 тыс. спасательных команд государственной службы пожарной охраны.