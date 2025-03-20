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Зеленский вспомнил разговор с Трампом о Крыме

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Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможное признание президентом США Дональдом Трампом Крыма частью России в ходе телефонного разговора. С таким заявлением Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

«Трамп со мной не поднимал этот вопрос (о Крыме. – Ред.). Мы говорили с ним о Крыме еще в сентябре в Нью-Йорке. Его интересовало, почему украинцы так любят Крым, потому что он слышал это», – отметил Зеленский.

По словам президента Украины, в разговоре с Трампом он сказал, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Отметим, что недавно Зеленский признал, что территориальные вопросы будут на столе будущих мирных переговоров об окончании войны.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц ранее предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на «будущие гарантии безопасности».

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