Теперь украинские войска забирают у России Белгород

Сообщается, что ВСУ ведут бои в Краснояружском районе Белгородской области, неподалеку от Суджи. На обстрелы жалуются жители села Илек-Кошары, хутора Семейный, Барилов, Новый путь, Добрино, пишет телеграм-канал «Новая газета. Европа». Уже три дня в окрестностях нет воды, связи, электричества и отопления.

ВСУ зашли в Белгородскую область и закрепились у окраины населенного пункта Демидовка, сообщают Z-военкоры.

Гладков заявил, что жителям Краснояружского района «возвращаться в свои дома пока нельзя, это опасно для вашей жизни». По его словам, обстановка в районе сложная.

Генштаб ВСУ сообщил, что 18 марта Воздушные силы нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ в районе Демидовки Белгородской области. В результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Провоенный канал «Управление Z» написал, что утром возле села Демидовка на северо-западе Краснояружского района заметили группу ВСУ численностью 35 человек: «…С обеих сторон очень активно идёт применение FPV-дронов, как со стороны противника, так и с нашей». Канал «Старший погранотряда» пишет, что украинским военным удалось продвинуться дальше «зубов дракона» (защитные сооружения) и подойти к окраине Демидовки, «идёт стрелковый бой».

Z-блогер Рыбарь заявил, что авиация ВСУ, чтобы изолировать район боевых действий, вывела из строя мост в селе Графовка. Также, по данным канала, на подступах к посёлку Прилесье идут интенсивные бои.

«Два майора» пишет, что село Демидовка в результате боёв «превратилось в руины».