USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских
Новость дня
Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских

Теперь украинские войска забирают у России Белгород

о развитии ситуации
19:26 3329

ВСУ зашли в Белгородскую область и закрепились у окраины населенного пункта Демидовка, сообщают Z-военкоры.

Сообщается, что ВСУ ведут бои в Краснояружском районе Белгородской области, неподалеку от Суджи. На обстрелы жалуются жители села Илек-Кошары, хутора Семейный, Барилов, Новый путь, Добрино, пишет телеграм-канал «Новая газета. Европа». Уже три дня в окрестностях нет воды, связи, электричества и отопления.

Гладков заявил, что жителям Краснояружского района «возвращаться в свои дома пока нельзя, это опасно для вашей жизни». По его словам, обстановка в районе сложная.

Генштаб ВСУ сообщил, что 18 марта Воздушные силы нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ в районе Демидовки Белгородской области. В результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Провоенный канал «Управление Z» написал, что утром возле села Демидовка на северо-западе Краснояружского района заметили группу ВСУ численностью 35 человек: «…С обеих сторон очень активно идёт применение FPV-дронов, как со стороны противника, так и с нашей». Канал «Старший погранотряда» пишет, что украинским военным удалось продвинуться дальше «зубов дракона» (защитные сооружения) и подойти к окраине Демидовки, «идёт стрелковый бой».

Z-блогер Рыбарь заявил, что авиация ВСУ, чтобы изолировать район боевых действий, вывела из строя мост в селе Графовка. Также, по данным канала, на подступах к посёлку Прилесье идут интенсивные бои.

«Два майора» пишет, что село Демидовка в результате боёв «превратилось в руины».

Читайте по теме

Россия и Украина сближаются… в голове у Трампа главная тема
03:52 4764
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 6857
«Катастрофа, ужас, мрак»: украинские бойцы о последних днях в Судже
17 мартa 2025, 15:24 4562
Центробанк Турции принял важные решения
Центробанк Турции принял важные решения
20:33 586
Имамоглу нашел себе замену
Имамоглу нашел себе замену видео; обновлено 20:27
20:27 12565
Телефонный разговор Алиева и Мирзиёева
Телефонный разговор Алиева и Мирзиёева
20:16 601
Теперь украинские войска забирают у России Белгород
Теперь украинские войска забирают у России Белгород о развитии ситуации
19:26 3330
Трамп дал Израилю добро на военные операции в секторе Газа
Трамп дал Израилю добро на военные операции в секторе Газа
20:02 458
Москва ждет Алиева и Пашиняна
Москва ждет Алиева и Пашиняна
19:38 1728
Новым президентом Международного олимпийского комитета стала знаменитая пловчиха из Зимбабве
Новым президентом Международного олимпийского комитета стала знаменитая пловчиха из Зимбабве ДОПОЛНЕНО
19:35 1217
Марш турецких студентов в защиту Имамоглу
Марш турецких студентов в защиту Имамоглу видео
18:20 2959
Зеленский о новых переговорах с США
Зеленский о новых переговорах с США
19:01 1267
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну?
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну? горячая тема; все еще актуально
10:51 5921
Шойгу пригрозил Армении
Шойгу пригрозил Армении
18:47 3493

ЭТО ВАЖНО

Центробанк Турции принял важные решения
Центробанк Турции принял важные решения
20:33 586
Имамоглу нашел себе замену
Имамоглу нашел себе замену видео; обновлено 20:27
20:27 12565
Телефонный разговор Алиева и Мирзиёева
Телефонный разговор Алиева и Мирзиёева
20:16 601
Теперь украинские войска забирают у России Белгород
Теперь украинские войска забирают у России Белгород о развитии ситуации
19:26 3330
Трамп дал Израилю добро на военные операции в секторе Газа
Трамп дал Израилю добро на военные операции в секторе Газа
20:02 458
Москва ждет Алиева и Пашиняна
Москва ждет Алиева и Пашиняна
19:38 1728
Новым президентом Международного олимпийского комитета стала знаменитая пловчиха из Зимбабве
Новым президентом Международного олимпийского комитета стала знаменитая пловчиха из Зимбабве ДОПОЛНЕНО
19:35 1217
Марш турецких студентов в защиту Имамоглу
Марш турецких студентов в защиту Имамоглу видео
18:20 2959
Зеленский о новых переговорах с США
Зеленский о новых переговорах с США
19:01 1267
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну?
Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну? горячая тема; все еще актуально
10:51 5921
Шойгу пригрозил Армении
Шойгу пригрозил Армении
18:47 3493
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться