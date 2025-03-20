Новым президентом Международного олимпийского комитета стала знаменитая пловчиха из Зимбабве

Выборы прошли в Коста-Наварино (Греция).

41-летняя 2-кратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри победила в первом же раунде голосования. Она приступит к исполнению своих обязанностей 24 июня 2025 года.

В настоящее время Ковентри занимает в Зимбабве пост министра по делам молодежи, спорта, искусств и отдыха.

На Олимпиаде-2004 в Афинах Ковентри выиграла три олимпийские медали: золотую, серебряную и бронзовую, а на Играх-2008 в Певине - четыре медали: золотую и три серебряные. С семью олимпийскими медалями Ковентри является самой титулованной олимпийкой из Африки. Всего Ковентри участвовала в пяти Олимпиадах.

В борьбе за вакантное место представительница Зимбабве обошла таких претендентов, как британец Себастьян Коу (глава World Athletics), испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК), француз Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов), иорданец Фейсал ибн Хусейн (член исполкома МОК, принц Иордании), британец Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда), японец Моринари Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики).

С 2013 года главой МОК являлся Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок.