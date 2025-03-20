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Москва ждет Алиева и Пашиняна

19:38 1732

Россия ждет на мероприятиях 9 мая в Москве президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ведется масштабная подготовительная работа.

«Мы только это приветствуем, ждем руководство и Азербайджана, и Армении. Только рады всегда видеть лидеров стран, которые получили приглашения и подтвердили свое участие, - сказала Захарова. - Нами ведется масштабная подготовительная работа на всех направлениях. Мы задействуем все наше государство для достойного празднования этой важнейшей и объединяющей даты».

Захарова отметила, что Россия помнит о вкладе каждого из народов Советского Союза, их значимой роли в общей победе над германским нацизмом и японским милитаризмом

«Что касается Азербайджана и Армении, то сотни тысяч представителей народов Азербайджана и Армении масштабно, героически принимали участие во всех значимых операциях Великой Отечественной войны, примерно половина из них не вернулась с фронта».

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