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ЕС принял окончательное решение по российским активам

19:49 1230

Европейский Союз прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов, сообщает DW со ссылкой на выводы саммита ЕС от 20 марта.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей нанесенный этой войной ущерб», - говорится в документе.

Издание отмечает, что против конфискации более 200 миллиардов евро суверенных российских активов выступили несколько стран ЕС.

Они аргументировали свою позицию нормами европейского законодательства, риском создания опасного прецедента для конкурентоспособности европейского финансового рынка, необходимостью поддерживать Украину за счет процентов от этих средств, а также тем, что эта сумма является важным рычагом воздействия на Россию в возможных мирных переговорах.

В то же время ЕС готов и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в частности путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением действующих ограничений, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины, говорится в документе.

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