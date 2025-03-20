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Трамп дал Израилю добро на военные операции в секторе Газа

20:02 464

Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает нынешние военные операции Израиля в секторе Газа. Об этом заявила во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она напомнила, что Трамп грозил радикальному палестинскому движению ХАМАС жесткими мерами, если оно не освободит всех заложников.

«К сожалению, ХАМАС предпочел играть в игры с жизнями людей в СМИ. Не стоит забывать, что ХАМАС полностью виновен в сложившейся ситуации, поскольку он осуществил жестокую атаку на Израиль 7 октября [2023 года]. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы все заложники вернулись домой, и он полностью поддерживает Израиль и его вооруженные силы, а также меры, которые они принимают в последние дни», - заявила Ливитт.

Ранее стало известно, что израильские военные возобновили наземную операцию в районе города Бейт-Лахия в северной части сектора Газа.

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