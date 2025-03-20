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Телефонный разговор Алиева и Мирзиёева

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В четверг, 20 марта, состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает официальный сайт главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева и братский азербайджанский народ с праздником Новруз, пожелал нашему народу процветания и счастья.

Поблагодарив за поздравление, президент Азербайджана, в свою очередь, передал президенту Узбекистана и братскому узбекскому народу поздравления по случаю праздника Новруз, являющегося олицетворением нашей общей культуры, национально-духовных ценностей, обычаев и традиций, пожелал изобилия и процветания.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием исходящих из воли двух братских народов азербайджано-узбекских отношений стратегического союзничества во всех сферах, последовательным выполнением задач, поставленных главами государств, реализацией совместных проектов, направленных на укрепление сотрудничества. В этом контексте были отмечены рост товарооборота, проекты, реализуемые в сфере машиностроения, текстильной промышленности, электротехники, в энергетической, аграрной, туристической и многих других областях.

Президенты Азербайджана и Узбекистана провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и будущим контактам.

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