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Центробанк Турции принял важные решения

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Центробанк Турции повысил ставку по кредитам overnight на 2 процентных пункта - до 46% - на внеочередном заседании, стремясь поддержать лиру и ограничить последствия ее ослабления для инфляции.

Регулятор сохранил ставку семидневных операций РЕПО (ключевая ставка турецкого ЦБ) на уровне 42,5%, однако увеличение ставки overnight позволит ему повысить стоимость кредитов, выдаваемых коммерческим банкам, что будет способствовать ужесточению финансовых условий.

19 марта курс лиры к доллару США обновил рекордный минимум на новости о задержании мэра Стамбула - оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Падение стоимости лиры в ходе торгов достигало 11%.

20 марта лира теряет 0,1% в паре с долларом после заседания ЦБ.

«Оценив риски, которые эти события могут представлять для инфляционного прогноза, мы приняли меры для поддержания жесткой денежно-кредитной политики», - говорится в заявлении турецкого ЦБ.

Регулятор предупредил о возможности дальнейшего ужесточения политики в случае ожиданий усиления инфляции.

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