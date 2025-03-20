США перекрывают Ирану кислород

Власти США ввели ограничения в отношении 13 компаний и восьми судов, связанных, по данным американской стороны, с транспортировкой иранской нефти и ее переработкой в Китае, говорится в заявлении Минфина США.

Как следует из документа, рестрикции будут действовать, в частности, в отношении китайской компании Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, занимающейся переработкой нефти, и ее руководителя Ван Сюэцина. Фирма, по сведениям американского финансового ведомства, «закупила миллионы баррелей иранской нефти примерно на полмиллиарда долларов».

Отмечается, что новые ограничительные меры также затрагивают занимающиеся морскими перевозками компании, зарегистрированные, в частности, в КНР и Панаме. Эти фирмы, как полагает американская сторона, связаны с транспортировкой иранской нефти. Суда, в отношении которых введены рестрикции, согласно данным Минфина США, используются для перевозки иранских энергоносителей. Включение в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Как подчеркнул американский министр финансов Скотт Бессент, США «привержены тому, чтобы перекрыть финансовые потоки», которые позволяют Ирану получать доходы.

Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Тегеран. Документ нацелен, в частности, на недопущение получения Ираном ядерного оружия. Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. Трамп в связи с этим утверждал, что у США есть право блокировать поставки Ираном энергоносителей другим государствам.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в начале февраля заявил, что введение односторонних санкций против стран - экспортеров нефти «явно дестабилизирует нефтяные и энергетические рынки, а также наносит серьезный ущерб потребителям энергии по всему миру».