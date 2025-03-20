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Соратник Эрдогана дал крайний срок РПК для самороспуска

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Председатель Партии националистического движения (ПНД) и союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по партийной коалиции Девлет Бахчели предложил запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) решить вопрос о самороспуске до 4 мая, сообщает ТАСС.

«Наша идея и предложение заключаются в том, что накануне праздника Хедерлез (весенний праздник у мусульман в начале мая - прим.), например в воскресенье, 4 мая 2025 года, РПК при поддержке, содействии и помощи мэра от [прокурдской] партии DEM соберет свой съезд в уезде Малазгирт провинции Муш и положит конец дискуссиям о самороспуске, завершив это дело», - говорится в письменном заявлении Бахчели.

Он указал, что дальнейшее «откладывание решения о прекращении деятельности РПК может привести к неожиданным осложнениям, непредвиденным заговорам и запутанным провокациям». «Сепаратистская террористическая организация должна принять немедленное решение» о прекращении деятельности, указал глава ПНД.

27 февраля заключенный лидер РПК Абдуллах Оджалан призвал все связанные с РПК формирования сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с турецким государством, а саму РПК - самораспуститься.

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