Премьер Британии резко высказался в адрес Путина

«Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что если мирное соглашение по Украине будет заключено без гарантий безопасности Киеву, то Россия его нарушит. Его слова с выступления на одной из военных баз Соединенного Королевства приводит телеканал Sky News.

Стармер утверждает, что любое соглашение по Украине, «не имеющее под собой никакой основы», будет нарушено президентом Владимиром Путиным.

«Мы это знаем, потому что это уже случалось раньше. Я абсолютно уверен, что это повторится снова», — заявил Стармер.

Напомним, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».

18 марта состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. После переговоров было объявлено, что Россия согласилась на 30 дней остановить удары по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от ударов по энергетике.