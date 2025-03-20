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У бизнеса Имамоглу большие проблемы

Российский газ в Европу через американцев

новый поворот
22:04 684

В Германии обсуждается вариант передачи «Северного потока — 2» под управление США, что позволит возобновить поставки российского газа в Европу, пишет Bild.

По данным издания, работа над соответствующим соглашением уже идет.

Тем временем несколько политиков из «Христианско-демократического союза» (ХДС), председателем которого является будущий канцлер Фридрих Мерц, допустили возобновление закупок газа у России после завершения войны в Украине. Депутат Бундестага Томас Барайс считает, что для поставок можно использовать «Северный поток — 2». «Если снова наступит мир, отношения нормализуются, а эмбарго со временем ослабнет, тогда, конечно, газ снова может потечь, возможно, теперь в трубопроводе под контролем США», — сказал он.

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что ХДС «уже обращается» к России, чтобы снова закупать газ, тем самым подрывая с трудом достигнутую энергетическую независимость от этой страны.

Однако, газета отмечает, что не все в ХДС хотят возобновления такого сотрудничества. «России больше никогда не будут доверять, а [президент США Дональд] Трамп пошатнул доверие к Америке. Поэтому коалиционное соглашение должно исключать возвращение газопровода «Северный поток» в эксплуатацию», — заявил член партии Рупрехт Поленц.

Ранее источники Bild сообщили, что бывший посол США в Германии, а ныне посланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз неофициально ездил в Швейцарию для обсуждения запуска «Северного потока-2». В этой стране находится штаб-квартира оператора трубопровода Nord Stream 2. Источники утверждали, что американская сторона хочет выступить посредником в поставках российского газа в Германию, но только на уровне частных компаний.

До этого собеседники Financial Times говорили, что бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG и друг президента России Маттиас Варниг пытается перезапустить «Северный поток-2» при помощи консорциума американских инвесторов, который уже разработал проект соглашения с «Газпромом» на случай снятия санкций.

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