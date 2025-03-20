Эрдоган об аресте Имамоглу

«Попытки оппозиции представить свои внутренние конфликты или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия. Она пытается политизировать вопрос. В оппозиции знают, что большая часть этой информации и документов [по делу Имамоглу] была передана в судебные органы их собственными функционерами. Проблемы Народно-республиканской партии - это не проблемы нашей страны или народа, а проблемы горстки амбициозных людей в их собственных штаб-квартирах. У нас как у партии или альянса нет времени на эти шоу оппозиции», - заявил Эрдоган, чье выступление транслировали местные телеканалы.

По словам турецкого лидера, «большинство руководителей НРП проливают сейчас крокодиловы слезы, но за закрытыми дверями не могут устоять на месте от радости» из-за событий вокруг Имамоглу.

«Оппозиция не реагирует на обвинения, выдвинутые судебными органами по вопросам их дипломов, коррупции и воровства. Вместо этого они выбирают легкий путь обмана нации. Наша Партия справедливости и развития занята решением реальных проблем страны. Наша страна ожидает от нас конкретных шагов, достижения значительных результатов и создания долгосрочных проектов ради будущего страны и ее детей», - отметил президент.

«Мы очистили наши земли от террористов посредством решительных и эффективных операций. Мы также очистим и от коррупции. Как правительство и альянс, мы полны решимости и искренности в спасении Турции от ее 40-летнего кризиса», - добавил президент Турции.

Во вторник Стамбульский университет аннулировал диплом о высшем образовании Имамоглу. В связи с этим он может потерять право участвовать в президентской гонке, поскольку по Конституции наличие высшего образования является требованием к кандидату. В среду Генпрокуратура Стамбула получила ордера на задержание более ста сотрудников мэрии Стамбула, в том числе самого Имамоглу. Власти выдвигают против мэра и чиновников городской администрации обвинения в коррупции, взяточничестве, отмывании денег, а также в сотрудничестве с террористами.