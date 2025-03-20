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У бизнеса Имамоглу большие проблемы
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У бизнеса Имамоглу большие проблемы

Зеленский озвучил условия для снятия санкций с России

22:35 226

Международные санкции против России должны сохраняться до компенсации ущерба Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не компенсирует ущерб, нанесенный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться против схем уклонения от санкций и попыток России финансировать свои военные усилия», — высказался политик.

Зеленский назвал в выступлении на заседании Европейского совета вывод Вооруженных сил России и материальную компенсацию в качестве условий Украины для снятия международных санкций. По его словам, страны Европейского союза должны увеличить санкционное давление на Москву.

Он напомнил, что Москва очень часто нарушает свои обещания – «в один момент они дают слово, а через несколько часов оно уже ничего не значит».

«Вот почему мы должны продолжать подталкивать Россию к миру. Вместе с вами, конечно, с Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы можем это сделать», – отметил Зеленский.

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