Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану

Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш ответил на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Там, где нет справедливости, нет и закона. Тот, кто молчит против несправедливости, становится соучастником угнетения! Мы не горстка людей, нас миллионы!» - сказал Яваш, реагируя на заявления президента Турции о том, что «проблема Республиканской народной партии касается лишь горстки людей».

Кроме того, Яваш обратился к сотрудникам правоохранительных органов Турции, призвав их помочь оппозиции: «Эти молодые люди сегодня здесь, чтобы защитить республику».