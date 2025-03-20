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У бизнеса Имамоглу большие проблемы
Новость дня
У бизнеса Имамоглу большие проблемы

Мэр Анкары бросил вызов Эрдогану

22:37 321

Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш ответил на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Там, где нет справедливости, нет и закона. Тот, кто молчит против несправедливости, становится соучастником угнетения! Мы не горстка людей, нас миллионы!» - сказал Яваш, реагируя на заявления президента Турции о том, что «проблема Республиканской народной партии касается лишь горстки людей».

Кроме того, Яваш обратился к сотрудникам правоохранительных органов Турции, призвав их помочь оппозиции: «Эти молодые  люди сегодня здесь, чтобы защитить республику».

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