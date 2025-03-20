Турция призывает Трампа вывести войска США из Сирии

«Мы видим, что дальнейшее присутствие американских войск в Сирии не входит в число приоритетов президента США. Их нахождение там имеет свою цену. Американская общественность начала сомневаться в целесообразности сохранения военного присутствия США в Сирии. Кроме того, раньше в Сирии присутствовали такие факторы, как Иран, Россия и режим [экс-президента Сирии Башара] Асада, но сейчас конъюнктура изменилась. Президента Трампа теперь уже нужно убеждать в необходимости дальнейшего присутствия американских войск. Если Америка выведет свои войска, это обойдется им дешевле», - приводит слова Фидана телеканал TRT.

Коснувшись вопроса о присутствии Израиля на сирийской территории, глава МИД напомнил, что «Израиль оккупирует юг Сирии почти 50 лет».

«Сегодня он пытается расширить зону оккупации, существуют попытки объявить ее зоной, свободной от оружия, приводя в качестве оправданий [проблему] езидов и друзов. Важно, чтобы этот израильский экспансионизм был отвергнут на всех платформах», - уточнил министр.

Глава МИД Турции также указал, что пути будущего вывода израильских войск с территории Сирии будет решать сирийское правительство вместе с международным сообществом.