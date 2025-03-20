Грузия унизила Армению в Ереване

Две встречи уже завершились. Турция в Стамбуле обыграла Венгрию - 3:1. Команды борются за то, чтобы в следующем сезоне Лиги наций выступать в лиге «А».

Венгрия на групповой стадии заняла 3-е место в этой лиге, а Турция стала второй в одной из групп лиги «B».

В составе сборной Турции отличились Оркун Кекчу (9-я минута), Керем Актюркоглу (69-я) и Ирфан Джан Кахведжи (73-я). У венгров единственный гол на счету Андраша Шефера, забитый на 25-й минуте.

Ответная встреча состоится 23 марта в Будапеште.

А в Ереване сборные Армении и Грузии начали борьбу за выступление в лиге «B». И, судя по всему, победитель в этой паре определился уже после первого матча. Армяне на глазах своих болельщиков потерпели унизительное поражение в кавказском дерби - 0:3.