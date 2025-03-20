Грузия унизила Армению в Ереване
Сегодня в футбольной Лиге наций проходят первые стыковые матчи.
Две встречи уже завершились. Турция в Стамбуле обыграла Венгрию - 3:1. Команды борются за то, чтобы в следующем сезоне Лиги наций выступать в лиге «А».
Венгрия на групповой стадии заняла 3-е место в этой лиге, а Турция стала второй в одной из групп лиги «B».
В составе сборной Турции отличились Оркун Кекчу (9-я минута), Керем Актюркоглу (69-я) и Ирфан Джан Кахведжи (73-я). У венгров единственный гол на счету Андраша Шефера, забитый на 25-й минуте.
Ответная встреча состоится 23 марта в Будапеште.
А в Ереване сборные Армении и Грузии начали борьбу за выступление в лиге «B». И, судя по всему, победитель в этой паре определился уже после первого матча. Армяне на глазах своих болельщиков потерпели унизительное поражение в кавказском дерби - 0:3.
Георгий Кочорашвили из испанского «Леванте» открыл счет на 33-й минуте. А на 37-й и 59-й минутах футболист французского «Лиона» Жорж Микаутадзе забил два гола, доведя результат до разгромного.
Футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия пропускал матч из-за дисквалификации, но поддерживал команду с трибуны.
На игре также присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
23 марта команды сыграют в Тбилиси.