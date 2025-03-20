Трамп верит в пользу присоединения Канады

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что потенциальное присоединение Канады может быть выгодно для граждан обоих государств, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник в Белом доме.

«Как сказал президент Трамп, канадцы выиграют от снижения налогов и укрепления границ как жители 51-го штата Америки», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Вместе с тем, как указано в статье, бывшие чиновники из команды Трампа не припоминают, чтобы он высказывал идею о «51-м штате» в период своего первого президентского срока.

Ранее Трамп назвал Канаду худшим партнёром и пригрозил ей присоединением к США в качестве штата.